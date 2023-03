Festival : Les musiques celtiques célébrées durant trois jours à Dudelange

Deux groupes seront pour la première fois au Grand-Duché, samedi: la chanteuse irlandaise Sharon Shannon et le trio folk féminin The Magpies.

On retrouvera le flûtiste et joueur de cornemuse galicienne Carlos Núñez en tête d’affiche demain, cette fois en solo. Le musicien espagnol croisera le même soir le groupe écossais Skipinnish, qui a fêté ses 20 ans en 2020, Brian Brody, qui officie entre rock et chansons irlandaises, ainsi que The Zeltik Session Band, emmené par les membres du groupe canadien Paperboys, Tom et Kalissa Landa.