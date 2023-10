Les musulmans du Luxembourg craignent l'amalgame

«Nous condamnons fermement toute forme de violence et d'inhumanité envers les plus vulnérables de notre société, qu'il s'agisse d'enfants, de femmes ou de personnes âgées, partout dans le monde». Alors que la guerre au Proche-Orient fait rage, la Shoura, assemblée de la communauté musulmane au Luxembourg, n'entretient aucune ambiguïté sur sa dénonciation des attaques contre les civils depuis l'offensive du Hamas.

La crainte d'actes islamophobes

Un dialogue interculturel plus délicat

En dehors du volet sécuritaire, charge également aux différents cultes de favoriser le «vivre ensemble» via le dialogue. Un modèle bien suivi depuis plusieurs années par les religieux au Luxembourg. Les points de convergence et discussions se sont pourtant révélés plus délicats ces dernières années entre le Consistoire israélite et l'islam du Grand-Duché, plus pour des questions de personnes que pour un changement idéologique.