Les Nations Unies divisées sur la Géorgie

L’ONU ne trouve pas de consensus pour résoudre le conflit en Géorgie. Occidentaux et russes s’opposent notamment, dans deux propositions de résolution, sur l’intégrité du territoire géorgien.

Ce texte exprime le soutien du Conseil au plan en six points approuvé à Moscou le 12 août, par les présidents russe et français, et rappelle succinctement ces six points.