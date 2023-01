Transport au Luxembourg : Les navettes autonomes relieront la gare de Belval à l'Uni à la rentrée 2023

En décembre dernier, les CFL annonçaient la prochaine mise en place de deux navettes autonomes . Dans une réponse parlementaire à la députée écologiste Chantal Gary, les ministres de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi que de l’Économie, François Bausch et Franz Fayot, ont apporté des précisions.

«La première mise en circulation sur la voie publique est prévue pour septembre 2023», ont-ils indiqué. «Le projet consisterait a priori à relier dans une première phase la gare de Belval Université avec l'université et le lycée et dans une deuxième phase éventuellement la maison de retraite». Des essais qui seront réalisés avec des chauffeurs à bord.

Base européenne à Bissen

Ces navettes «circulent déjà régulièrement sur la voie publique de la ville de Sejong, en Corée du Sud», ont rassuré les ministres. Les autorités luxembourgeoises avaient d'ailleurs pu le constater lors d'une mission économique réalisée en novembre. Et d'ajouter qu'elles circulent également sur les routes de l'université La Trope à Melbourne et à l'intérieur de l'aéroport de Christchurch et au sein de Paerata Rise, un nouveau village intelligent aux abords d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. Pays où est basée HMI Technologies, l'entreprise spécialiste des nouvelles technologies dans les transports qui a imaginé ces navettes.