Bonne nouvelle : Les navettes Flibco roulent vers l'aéroport de Charleroi

CHARLEROI - La navette Flibco, qui relie pour l'instant Luxembourg à l'aéroport à bas coût de Francfort-Hahn, va desservir Charleroi à partir du 1er juillet.

Le deuxième aéroport belge attire de plus en plus de clients du Grand-Duché, ceux-ci représentaient 5% des 5 millions de passagers de l'aéroport l'année dernière. La liaison doit faciliter leur accès et celui des autres passagers qui viennent de la Grande Région francophone à Charleroi.