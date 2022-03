En France : Les néonicotinoïdes interdits dans l'agriculture

L'anti-insectes ravageur est interdit en France à partir de ce samedi. La mesure suscite la colère des agriculteurs mais la satisfaction des défenseurs de l'environnement.

En excluant de tout usage phytosanitaire cinq substances (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride, thiaclopride et acétamipride) accusées de contribuer au déclin massif des colonies de pollinisateurs, la France va plus loin samedi que l'UE qui bannira au plus tard au 19 décembre les trois premières mais uniquement pour les cultures en plein champ. Ces molécules, apparues dans les années 1990 et devenues les insecticides les plus utilisés au monde, s'attaquent au système nerveux des insectes, donc des pollinisateurs. Même à faible dose, abeilles et bourdons sont désorientés, ne retrouvent plus leur ruche, le sperme des mâles est altéré...