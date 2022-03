Basketball – Les Nets gagnent à nouveau grâce à Kyrie Irving

«On a commencé le match avec une grande détermination, un excellent plan de jeu et on a joué de manière agressive pendant toute la rencontre. C’est ce qui fait plaisir. On voulait vraiment imposer notre marque tôt dans le match, et c’est ce qu’on a fait ce soir», a commenté Irving, auteur d’un excellent 15/19 au tir, dont 9/12 à trois points. Àses côtés, Kevin Durant a été plus discret, avec 14 points, et Andre Drummond a inscrit 20 points et pris 14 rebonds.