Les Nets ont peut-être (déjà) trouvé le successeur de Durant

Les Brooklyn Nets ont abandonné le projet «Big 3». Un accident industriel considérant les espoirs suscités par la réunion de James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, dans la «Grosse Pomme». Le barbu a quitté la franchise l'année dernière direction Philadelphie, tandis que la deuxième équipe de New York a transféré ses deux autres stars avant la «trade deadline» la semaine passée (Irving à Dallas, Durant à Phoenix).

Record en carrière contre Miami

D'aucuns promettaient la dégringolade aux Nets, suite aux départs de ces joueurs majeurs. C'était sans compter sur le trésor de guerre glané dans les échanges. Et parmi ces joyaux certes moins claquants que «KD», l'équipe coachée par Jacque Vaughn dispose d'une pépite aussi discrète qu'efficace. Mikal Bridges, l'un des joueurs le plus fiables des Suns au cours des dernières saisons, a déjà montré toute l'étendue de son talent.

Mercredi, l'Américain de 26 ans a marqué 45 points en plus de 8 rebonds et 5 passes décisives, participant grandement à la victoire des siens contre Miami (116-105). Une performance cinq étoiles et un record en carrière pour l'ailier, qui pourrait bien devenir le nouveau fer de lance des Nets.