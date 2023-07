Les neuf plages les plus dangereuses du monde

1. Cape Tribulation, Australie

Méduses urticantes, serpents venimeux, casoars, l’oiseau qui serait le plus dangereux du monde, et crocodiles: les plages de Cape Tribulation, au nord-est de l’Australie, sont à éviter.

2. Hanakapiai, États-Unis

La plage hawaïenne de Hanakapiai est considérée comme l’une des plus dangereuses du monde en raison de ses puissants courants marins et de ses vagues violentes.

3. Gansbaai, Afrique du Sud

4. Chowpatty, Inde

La plage de Chowpatty à Bombay, en Inde, est l’une des plus polluées du monde. L’eau et le sable sont contaminés par le rejet des eaux usées de la ville. On y trouve également des ordures et des débris.