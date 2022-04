Attaque dans le métro : Les New-Yorkais tiennent leur héros: Zach, 21 ans

Un jeune Syrien dit avoir contribué à l’arrestation de l’assaillant du métro de Brooklyn, mercredi. Son charisme et son enthousiasme font le bonheur des réseaux sociaux.

Le Syrien, qui travaille pour une entreprise de sécurité, était en train d’installer une caméra devant un magasin d’East Village quand il a repéré l’homme le plus recherché de New York. «Je me suis dit «Oh mon Dieu, c’est ce type, il faut l’attraper!» J’ai commencé à sauter dans tous les sens et à crier. Les passants m’ont pris pour un fou», raconte le jeune homme aux nombreux journalistes l’entourant . Le jeune homme a alors alpagué une voiture de police qui passait par là. «Yo! C’est ce type! Il faut l’attraper aujourd’hui!», leur a-t-il lancé.