États-Unis: Les nominations au Pentagone bloquées par un élu anti-avortement

Getty Images via AFP

Si le Sénat peut quand même approuver ces nominations au cas pas cas en assemblée plénière, le blocage de cet élu, en tant que membre de la commission des forces armées, empêche de les entériner directement et de façon groupée au sein de cette commission. Selon son équipe, il empêche ainsi l’approbation de plus de 200 nominations depuis des mois.

Pour le ministre de la Défense, Lloyd Austin, elle repose au contraire sur un solide fondement légal. En outre, estime le ministre, retarder l’entrée en fonction de ces hauts responsables militaires «met en péril la sécurité nationale de l’Amérique et entrave les opérations normales du Pentagone».

Risque «inutile»

«Sans ces dirigeants en place, les forces militaires américaines subiront un degré inutile et sans précédent de risque, au moment où nos adversaires pourraient mettre à l’épreuve notre détermination», a écrit début mai le ministre Lloyd Austin dans une lettre à la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

En réponse à la décision de la Haute Cour, Lloyd Austin a émis une directive afin que le Pentagone mette en place des mesures facilitant la prise de congés administratifs par les membres des forces armées dans le but de «recevoir des soins de santé reproductive non couverts» et établissant des allocations pour aider ces militaires à couvrir les coûts de déplacement.