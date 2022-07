Covid-19 au Luxembourg: Les non-vaccinés ciblés par une campagne d'information

Il y a quelques jours, Charlotte, une résidente de 37 ans, et son conjoint ont reçu une brochure émanant du gouvernement, sur la vaccination contre le Covid-19. «En discutant avec des amis, je me suis rendue compte que seuls les non-vaccinés et les personnes âgées l'avaient reçue. Je suis choquée par la démarche. D'où le gouvernement sait que je ne suis pas vaccinée? Qu'en est-il du secret médical et de la protection des données?», s'offusque-t-elle.