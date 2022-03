«Les nouveaux arrivants, une richesse pour nous»

Le patron du parti libéral (DP), Claude Meisch, propose de sucrer les allocations aux frontaliers pour aider les habitants du Grand-Duché. On ne peut pas dire que la ministre de l'Intégration soit franchement convaincue. «Sur le plan européen, ce n'est pas possible. Imaginer deux personnes qui travaillent l'une à côté de l'autre et dont l'une aurait des allocations et pas l'autre, ce n'est pas pensable. Il ne faut pas mettre la cohésion en danger comme ça. On ne le soupçonnait pas de propositions pareilles. De toutes façons, ce n'est pas praticable avec un autre parti dans un gouvernement. Cette idée sera vite oubliée après les élections». Quant à la proposition de la socialiste Lydie Err de contraindre les deux parents à se partager le congé parental, «il faut voir si c'est applicable».