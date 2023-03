Cancer : Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Florent Pagny

Âgé de 61 ans, Florent Pagny lutte depuis plus d'un an contre le cancer. «J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie et j’en ai bien profité», salue avec philosophie la Français, qui avait annoncé à la fin de l'année dernière remonter sur scène pour une série de festivals entre juin et juillet 2023.