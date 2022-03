Eruption du volcan islandais – Les nuages de cendres ont coûté 2,5 milliards d'euros

Éruption du volcan islandais : Les nuages de cendres ont coûté 2,5 milliards d'euros

L'Union européenne a annoncé mardi qu'elle apporterait une aide au secteur aérien, fortement touché à la suite de la fermeture de l'espace aérien européen provoqué par le nuage de cendres craché par un volcan islandais.

Cette aide devrait combiner une réforme radicale du contrôle aérien, ainsi qu'une aide de court terme comme la levée des interdictions de vols de nuit, a annoncé la Commission européenne, qui était réunie pour discuter des suites à donner à cette crise. La levée temporaire des restrictions sur les vols de nuit devrait permettre aux compagnies aériennes de rapatrier les derniers passagers bloqués et d'acheminer le fret toujours en attente dans les aéroports.

Les experts vont passer en revue la menace actuelle posée à l'aviation par le nuage de cendres et évaluer l'efficacité d'une fermeture de l'espace aérien en réponse. Le commissaire aux Transports a précisé que la Commission avait demandé aux pays membres de fournir immédiatement aux compagnies aériennes une aide, composée de mesures telles que des prêts au taux du marché et un report des paiements pour les services de contrôle aérien.

M. Kallas a exhorté les États à ne pas accorder aux compagnies aériennes d'aides étatiques autres que des prêts au taux du marché et des garanties permettant d'améliorer leurs problèmes de liquidité immédiats. Cette aide "doit être accordée sur la base de critères uniformes établis au niveau européen", a-t-il ajouté. Et "ne peut pas être utilisée pour permettre une assistance injustifiée aux compagnies aériennes n'ayant aucun lien direct avec la crise".

Plus de 100 000 vols annulés

Les compagnies aériennes ont réagi positivement aux recommandations européennes. "Les directives de la Commission constituent une bonne base, et claire, pour la poursuite des discussions de l'industrie sur les conséquences financières de ce désastre naturel", a souligné le PDG de la compagnie scandinave SAS, Mats Jansson.

"Nous espérons que la réaction des gouvernements pour indemniser les compagnies aériennes sera plus rapide que leur réaction à l'éruption volcanique", a pour sa part déclaré le directeur général de la compagnie à bas coût easyjet, Andy Harrison. Plus de 100 000 vols ont été annulés et près de 10 millions de passagers bloqués par le nuage de cendres émis par le volcan Eyjafjöll, dans le sud de l'Islande.