Dans le ciel américain: Les objets volants abattus sont-ils extra-terrestres? Le Pentagone «n'exclut rien»

Un «ballon espion» chinois, puis trois autres objets volants «non identifiés» ont été abattus ces derniers jours par l'armée de l'air américaine, dans le ciel des États-Unis et du Canada. De quoi raviver encore un peu les tensions entre Washington et Pékin. Mais tous ces objets venaient-ils de Chine? Tous ne disposaient pas de système de guidage et le mystère demeure sur la nature des trois derniers.

Un autre pays plutôt qu'une autre galaxie?

«Il nous faut donc nous poser la question. Avez-vous exclu une intervention extraterrestre et, si oui, pourquoi. C'est ce que tout le monde se demande en ce moment», a poursuivi la journaliste du NYT. Réponse du général: «Je n'ai rien exclu pour l'instant. Nous continuons à évaluer, pour l'identifier, chaque menace inconnue ou potentielle s'approchant vers l'Amérique du Nord». Sur la question Alien, le général renvoie vers les services du renseignement et du contre-espionnage.

Si les petits hommes verts, ou gris, ne sont donc pas officiellement «exclus», ils ne sont peut-être pas encore l'hypothèse de travail la plus crédible. Pour autant, le mystère demeure et personne ne sait ce que sont ces choses qui volaient dans le ciel nord-américain. «Nous les appelons des objets, et non des ballons, ce n'est pas pour rien», a ajouté le général. Celui de vendredi avait la taille d'une petite voiture, celui de samedi était de forme cylindrique et celui abattu dimanche était octogonal.