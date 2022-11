Diplomatie : Les Occidentaux cherchent à unir le G20 contre la Russie de Poutine

Emmanuel Macron et Xi Jinping à Bali le 15 novembre 2022.

Le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie s’est ouvert sans Vladimir Poutine dans le cadre tropical de l’île indonésienne de Bali. C’est le premier sommet à se tenir près de neuf mois après le début d’une guerre meurtrière aux lourdes conséquences économiques pour la planète, et la menace nucléaire qui plane.

«Je suis convaincu qu’il est temps à présent que la guerre destructrice de la Russie s’arrête», a déclaré le président ukrainien, dans son désormais familier t-shirt kaki. Elle «doit et peut être arrêtée», selon la traduction en anglais consultée par l’AFP. Il a détaillé son plan pour ramener la paix et «sauver des milliers de vies»: ne pas faire confiance à la Russie, ne tolérer «aucune excuse au chantage nucléaire» face aux «folles menaces" de Moscou et réaliser un échange total de prisonniers.