Colère islamique : Les occidentaux craignent de nouvelles manifs

Les Occidentaux s'attendaient vendredi, jour de la grande prière dans les pays musulmans, à de nouvelles protestations contre le film anti-islam.

À Islamabad, un millier d'étudiants, pour la plupart armés de bâtons, ont défilé jeudi contre «L'innocence des musulmans», film produit aux États-Unis et dont un extrait circule sur internet. Ils ont provoqué des échauffourées avec la police. Cinq policiers et six manifestants ont été blessés.