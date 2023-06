Climat: Les océans n'ont jamais été aussi chauds un mois de mai

En attendant El Niño

Pour les températures sur l’ensemble du globe, le mois de mai a été le second plus chaud enregistré. «Mai 2023 était le second plus chaud au niveau mondial, alors que l’on voit le signal El Niño qui continue d’émerger dans le Pacifique équatorial», a ajouté Samantha Burgess. El Niño est un phénomène climatique naturel généralement associé à une augmentation des températures, une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d’autres.