Environnement: Les océans n’ont jamais été aussi chauds

Orages et tornades en hausse

En outre, une différence entre l’eau et la terre encourage la convection, augmentant la quantité d’énergie disponible. Cette humidité peut accroître les perturbations ou les orages, dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En été et en automne, ce phénomène peut également alimenter les systèmes tropicaux. Une eau particulièrement chaude peut provoquer plus de dépressions et contribuer à des ouragans plus puissants. De plus, cela peut alimenter les phénomènes extrêmes sur la terre ferme: l’allée des tornades ou Tornado Alley, dans le centre des États-Unis, pourrait connaître une saison 2023 particulièrement active.