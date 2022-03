Ukraine-Russie : Les ONG ne pourront pas faire face à une guerre

Si une guerre éclate entre l'Ukraine et la Russie, ce serait une catastrophe pour les organisations humanitaires sur place, selon l'ONG Norwegian Refugee Council.

Les organisations humanitaires seront dans l’incapacité de répondre aux besoins si une guerre devait éclater entre l’Ukraine et la Russie, a déclaré mercredi, le patron de l’ONG Norwegian Refugee Council.

«Ce serait complètement dingue de lancer à la face du monde une nouvelle guerre cataclysmique», s’est-il écrié lors de ce point organisé par l’association des journalistes accrédités à l’ONU à Genève. Même en se préparant à cette éventualité, son organisation et d'autres seraient dans l'impossibilité de répondre aux souffrances des quelque 2 millions de personnes, dont de nombreuses personnes âgées, qui vivent de part et d'autre de ce qui deviendrait la ligne de front. Les pays de l'Otan craignent que Moscou -qui a massé plus de 100 000 militaires près de la frontière- n'attaque l'Ukraine.