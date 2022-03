Retour au naturel : Les ongles courts font leur grand retour

Kim Kardashian, Selena Gomez ou Jennifer Lopez laissent tomber les ongles longs pour des manucures courtes et sobres.

Le nail artiste de Jennifer Lopez et Selena Gomez, Tom Bachik, est un fan des ongles courts.

Les sœurs Kardashian, Cardi B, Megan Thee Stallion ou Lady Gaga nous ont habitués aux manucures extravagantes et extra-longues. En ce début d’année, il semble que la tendance revienne aux ongles courts. La première à avoir affiché ces mains naturelles est Kim Kardashian.

Et elle ne semble pas être la seule à troquer ses ongles longs pour des versions courtes aux teintes nude. Les chanteuses Rosalià – pourtant habituée aux griffes colorées –, Jennifer Lopez, Katy Perry, Rosé et Lisa du groupe de K-pop Blackpink et Selena Gomez en ont également abordé récemment.