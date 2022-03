Les opérateurs veulent des clients plus bavards

Avant l'été,

les opérateurs mobiles français veulent inciter leurs clients à plus

téléphoner à l'étranger.

Si les voyageurs pensent bien à glisser leur mobile dans leur valise, beaucoup hésitent à l’utiliser une fois à l'étranger. «Des études ont montré que, parmi nos clients qui voyagent à l’étranger, 62% se brident et appellent très peu», raconte Frank Cadoret, directeur commercial de SFR, qui engrange toutefois un peu plus de 400 millions d’euros par an avec ce type d’appels.