Selon l'Australie : «Les opinions du Hamas sont troublantes»

L'Australie a annoncé, jeudi, qu'elle allait inscrire le mouvement islamiste armé palestinien Hamas, sur la liste des organisations terroristes.

L'Australie a annoncé, jeudi, qu'elle allait inscrire le mouvement islamiste armé palestinien Hamas sur la liste des organisations terroristes, devenant ainsi la dernière nation occidentale à le faire. Canberra avait déjà inscrit les Brigades al-Qassam du Hamas sur la liste des groupes terroristes, mais la nouvelle désignation concerne l'organisation dans son intégralité. Le Hamas, qui contrôle actuellement la bande de Gaza, a juré de «libérer» Jérusalem par la force et a fréquemment mené des attaques contre des cibles israéliennes.

«Les opinions du Hamas et des groupes extrémistes violents figurant sur la liste d'aujourd'hui sont profondément troublantes et il n'y a pas de place en Australie pour leurs idéologies haineuses», a déclaré Karen Andrews, ministre de l'Intérieur. La désignation imposera des restrictions sur le financement ou tout autre soutien au Hamas, certaines infractions étant passibles d'une peine de 25 ans de prison.

«Il est essentiel que nos lois visent non seulement les actes terroristes et les terroristes, mais aussi les organisations qui planifient, financent et exécutent ces actes», a déclaré Mme Andrews.