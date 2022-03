Technologie au Luxembourg : Les opposants à la 5G ont exposé leurs arguments

LUXEMBOURG – Le déploiement de la 5G a généré un débat animé ce mardi, à la Chambre des députés, suite au succès d’une pétition d’opposants.

Il s’agissait de la pétition qui a rencontré le plus de succès durant les dernières semaines. Initié par la «Biergerinitiativ Stop 5G Luxembourg», le texte n°1560, qui demandait l’arrêt du déploiement de cette technologie, a fait l’objet d’un débat public animé ce mardi à la Chambre des députés, après avoir recueilli plus de 7 300 signatures. Les auteurs entendent «protéger la population et les générations futures d’une nouvelle crise sanitaire et économique».