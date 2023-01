Caroline du Nord : Les opposants à l’avortement essuient un revers en justice

Getty Images via AFP

La plus haute juridiction de Caroline du Sud a invalidé une loi interdisant d’avorter après six semaines de grossesse. «Nous jugeons que le droit au respect de la vie privée inscrit dans notre Constitution couvre les décisions des femmes d’avorter», a-t-elle justifié. C’est avec un raisonnement similaire que la Cour suprême des États-Unis avait sanctuarisé, en 1973, dans son arrêt Roe v. Wade, le droit des Américaines à avorter. Mais en juin dernier, dans une volte-face historique, elle a estimé que cette décision était erronée et rendu la possibilité à chaque État de légiférer à sa guise en la matière.