Météo au Luxembourg: Les orages pourraient finalement gâcher la fête nationale

La météo n'est pas une science exacte et les caprices du ciel sont parfois difficiles à anticiper. Alors mercredi que les services météo luxembourgeois avaient prévu que l'épisode orageux se terminerait ce jeudi à 14h, ils ont finalement prolongé la vigilance jaune jusqu'à vendredi minuit. «Le risque d'orages accompagnés de fortes précipitations persistera tout au long de la journée», indique MeteoLux. «Le temps se calmera en début de nuit prochaine».

Avant ou après le feu d'artifice? Telle est la question... Les cumuls de pluie pourraient être très importants (20 à 40 l/m² en très peu de temps) et les températures ne devraient pas dépasser 23°C au meilleur de la journée (22° en soirée).

Petite consolation: vendredi, jour férié, le temps sera sec et peu nuageux avec des températures agréables (26°C) avant le retour de fortes chaleurs samedi et dimanche (29 et 31°C). Le mercure dégringolera mardi (23°C).