Plaisir sexuel: Les oreilles aussi donnent un orgasme

«Si je ne suis pas censée mettre de cotons-tiges dans mes oreilles, alors pourquoi y a-t-il un point qui me procure autant de plaisir?», s’interroge la TikTokeuse Aleisa (nom de famille non communiqué), alias @wtfaleisa, dans une vidéo publiée le 4 mai et visionnée plus de 7,5 millions de fois. L’influenceuse américaine n’est pas la seule à éprouver des sensations proches de l'orgasme en se nettoyant les oreilles. «Je pensais que j’étais la seule», commente une utilisatrice, «Je n’ai plus besoin de mecs maintenant», plaisante une autre.