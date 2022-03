Les origines troubles de Google

Une vidéo d’un inconnu apparaît sur le web. Il prétend être le troisième fondateur du moteur de recherche, aux côtés de Sergey Brin et de Larry Page.

Alors que Google souffle sa dixième bougie et vient de présenter le premier téléphone utilisant son système d’exploitation Android, un inconnu vient jouer les trouble-fêtes. Et pour cause, ce dernier revendique sa participation dans le développement du plus célèbre des moteurs de recherche.