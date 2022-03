Cinéma : Les Oscars font leur grand retour à Hollywood

Après un déménagement forcé pour cause de pandémie, les Oscars retrouvent dimanche Hollywood à l’occasion de leur 94e édition.

Le fameux tapis rouge des Oscars sera de retour cette année à Hollywood. AFP

Les Oscars reviennent dimanche dans leur traditionnelle salle du Walk of Fame d’Hollywood pour une compétition des plus serrées, où les favoris «CODA», «Power of the Dog» et «Belfast» s’affrontent pour la récompense suprême du meilleur long-métrage.

Western sombre et psychologique sur des hommes n’assumant pas leur sexualité, «The Power of the Dog» a fait longtemps la course en tête, laissant espérer à Netflix une victoire historique dans cette catégorie phare. Mais depuis quelques semaines, «CODA», comédie dramatique pleine d’optimisme adaptée du succès français «La Famille Bélier», est revenu au grand galop.

Vendredi, pour la première fois, ce film à petit budget dont le parcours a débuté à Sundance en janvier 2021 s’est hissé en tête des pronostics des experts du secteur, devant «The Power of the Dog». En troisième position figure «Belfast», évocation en noir et blanc de l’enfance de Kenneth Branagh au milieu des violences nord-irlandaises de la fin des années 1960.

«C’est une course entre deux ou trois chevaux», confirme Clayton Davis, spécialiste des prix cinématographiques pour le magazine Variety, une référence dans le domaine. Pour lui, la «dynamique» des derniers jours jouait en faveur de «CODA». «Ces deux dernières années ont été très difficiles pour tout le monde. Et CODA est positif, réconfortant. Je crois que les votants sont d’humeur à se sentir bien», a-t-il dit à l’AFP.

Netflix contre Apple TV+

Nombre de professionnels ont été dithyrambiques sur «The Power of the Dog», relevant ses prouesses esthétiques et les performances des acteurs. Quatre d’entre eux (Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee) sont d’ailleurs en lice pour cette 94e édition. Mais beaucoup d’autres ont aussi reproché au film de Jane Campion une certaine froideur. «Ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde», relève Scott Feinberg, éditorialiste au magazine The Hollywood Reporter.

Mais une surprise est toujours possible aux Oscars et la compétition «n’a jamais été aussi ouverte», a déclaré sous couvert de l’anonymat l’un des votants de l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui décerne les prestigieux trophées.

Atout dans la manche de «CODA», il s’agit d’un film indépendant à petit budget (15 millions de dollars) perçu cette année comme l’outsider et qui pourrait à ce titre s’attirer la sympathie des votants, même s’il est diffusé par Apple TV+. «Certains membres de l’Académie auxquels je parle sont encore réticents à voter pour un film Netflix dans la catégorie du meilleur long-métrage», explique ce votant à l’AFP.

Will Smith et Jessica Chastain?

Chez les acteurs, le grand favori est cette année le toujours très populaire Will Smith, qui joue le père des championnes Serena et Venus dans «La Méthode Williams». L’une des vedettes de «CODA», Troy Kotsur, tient la corde pour l’Oscar du meilleur second rôle masculin. Côté actrices, la compétition est rude mais Jessica Chastain, méconnaissable dans son rôle de télévangéliste de «Dans les yeux de Tammy Faye», paraît la mieux placée. Elle pourrait être menacée par Penelope Cruz, qui a séduit avec sa performance dans «Madres Paralelas» de Pedro Almodovar.

Ariana DeBose devrait l’emporter pour le second rôle féminin avec le remake de «West Side Story» par Steven Spielberg mais ce dernier semble mal parti pour s’imposer comme meilleur réalisateur face à Jane Campion, qui a de bonnes chances de remporter le deuxième Oscar de sa carrière de réalisatrice après «La Leçon de Piano». Le grandiose space opera «Dune» devrait quant à lui se distinguer dans de multiples catégories techniques, de la photographie au son en passant par les effets spéciaux.