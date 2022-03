Les ouvriers de Porsche ne veulent pas de VW

Les salariés du constructeur de luxe craignent pour leur avenir en cas de rachat par Volkswagen.

«Les ouvriers de Porsche ont réalisé des performances extraordinaires au cours des quatorze dernières années, et ils vont maintenant lutter de façon extraordinaire pour leur autonomie», a ajouté Uwe Hück. Le comité d’entreprise et le syndicat IG Metall entendent occuper les usines Porsche de Zuffenhausen et de Weissach et de déclencher la grève en cas de reprise par Volkswagen.