Etude: Les ouvriers du bâtiment plus exposés aux risques de cancer de la peau

Étude : Les ouvriers du bâtiment plus exposés aux risques de cancer de la peau

Agriculteurs, saisonniers, travailleurs dans le BTP… Certains professionnels sont soumis à des expositions solaires intenses du fait d'activités en extérieur, ce qui accroît les risques de développer un cancer de la peau.

Une exposition prolongée au soleil (par exemple, dans le cadre d'une profession exercée en plein air) favorise l'apparition des carcinomes, les cancers les moins graves mais plus fréquents. AFP

Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre deux et trois millions de cancers «cutanés non mélanocytaires», qui représentent environ 90% des cancers de la peau, sont enregistrés chaque année dans le monde. Par ailleurs, 132 000 mélanomes malins, formes les plus graves du cancer de la peau, sont répertoriés, des chiffres en constante augmentation.

Premier facteur responsable de ces cancers: l'exposition aux rayons ultra-violets. Une exposition intermittente mais forte provoque des coups de soleil qui, à terme, favorisent le développement des mélanomes. Une exposition prolongée au soleil (par exemple, dans le cadre d'une profession exercée en plein air) favorise, elle, l'apparition des carcinomes, les cancers les moins graves mais plus fréquents.

Les professionnels travaillant dehors font donc logiquement partie des personnes à risque, visées par la semaine de prévention et de sensibilisation au dépistage organisée depuis lundi, en France, par le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues (SNDV). «Quand on cumule les facteurs d'exposition, dans le travail et sa vie privée, il faut redoubler de précautions, surtout quand on a la peau claire ou des antécédents familiaux», plaide Luc Sulimovic, le président du SNDV.

Maladie professionnelle en Allemagne

Parmi les gestes à adopter, le syndicat conseille en premier lieu d’éviter l'exposition au soleil, entre midi et 16h, quand cela est possible. «La meilleure des protections, c'est de porter des vêtements sombres, une casquette et des lunettes de soleil, et d'appliquer une protection solaire toutes les deux ou trois heures sur les parties du corps non couvertes», ajoute-t-il. La France est sensibilisée au sujet depuis quelques années mais les messages de prévention restent insuffisamment relayés, estime Pierre Cesarini, directeur et porte-parole de l'association «Sécurité solaire», un centre collaborateur de l'OMS.

En Allemagne, la reconnaissance en 2015 en maladie professionnelle des cancers de la peau causés par les UV a permis de porter une attention nouvelle à cette problématique, de relancer des campagnes de prévention et de dépistage, relève-t-il. De nombreuses professions sont considérées à risque: facteurs, jardiniers, saisonniers, certains policiers, animateurs, surveillants de sites de baignade, marins pêcheurs et bien sûr... agriculteurs.

Selon une thèse publiée par un interne en médecine en France, près de 56% des agriculteurs ne se préoccupent pas de leur exposition aux rayonnements UV, relève le médecin. En outre, le recours aux soins est faible: 63,5% n'ont jamais bénéficié d’un examen cutané par leur médecin généraliste et 61,5% par un dermatologue.