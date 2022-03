Les paiements deviennent plus rapides et plus sûrs

LUXEMBOURG - Dès

le 1er

novembre, les banques doivent faire transiter plus vite

l'argent et mieux

informer leurs clients.

«Ce sera comme à La Poste: Quand vous postez votre lettre jusqu'à une certaine heure, elle est traitée le jour même et arrive le lendemain. Au 1er novembre, quand vous ferez un ordre de paiement, il sera effectif le lendemain. Il n'y a plus de date de valeur», explique Marc Hemmerling, responsable des systèmes de paiement à l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL).

Les transactions plus rapides, c'est une des nouveautés bancaires qui entrent en vigueur dans toute l'Europe. La directive sur les services de paiement doit également apporter plus de protection aux consommateurs: ils auront treize mois pour contester un paiement frauduleux et huit semaines pour contester un paiement autorisé mais dont le montant ne correspond pas à ce qui était prévu.

Autre nouveauté, d'autres sociétés que les banques pourront proposer des services de paiement. Jusqu'à présent, les enseignes qui proposaient des cartes de paiement étaient adossées à une banque. Elles pourront désormais le faire en leur nom propre.

Et changer de banque sera plus facile: ce sera aux banques de faire une partie des démarches. Sur ce point, «les banques luxembourgeoises respectaient déjà largement les nouvelles obligations», rappelle Marc Hemmerling.