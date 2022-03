Les Palestiniens passent leur temps à attendre

Franchir un check-point pour

aller travailler en Israël prend des heures.

«Je suis arrivé à 3h, et j’espère passer à 6h», déclare Abou Ibrahim. «Tous les matins, on arrive très tôt et on attend des heures que les soldats israéliens ouvrent le check-point», ajoute ce Palestinien de 60 ans.