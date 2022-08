Au Luxembourg: Les panneaux solaires aiment le soleil mais pas la chaleur

En moyenne, les modules des panneaux fonctionnent de façon optimale jusqu’à 25°C. Au-dessus, ils peuvent perdre jusqu’à 0,5 % de performance par degré en plus, note EDF. «On a vraiment eu un été très chaud et avec le changement climatique, les fortes chaleurs vont revenir…», prévient Fenn Faber. «Mais la production des panneaux solaires reste tout à fait acceptable», tient-il à rassurer. «En général, c'est en été, qu'il y a la plus grande production d'énergie, surtout au mois de juin. Le soleil se lève tôt et se couche tard».