Luxembourg: les parcs grouillent d'enfants avec le retour du beau temps

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir les parcs de la capitale reprendre de belles couleurs avec le retour des beaux jours au Luxembourg. Miné par le froid et de fortes précipitations, le pays grisonnait depuis plusieurs semaines déjà et force est de constater que la population attendait le retour du beau temps avec une certaine impatience.

«Permettre aux garçons de se fouler»

Pour Lucile, foraine déjà présente au Glacis pour le montage de la Schuberfouer, c’est l’endroit idéal pour passer du bon temps avec sa fille et sa maman. «Ma fille Willie revient dans ce parc chaque année», nous a-t-elle indiqué. «Il y a de l’eau pour les petits et c’est un très beau parc pour les enfants. L’eau n’est pas trop froide et en plein soleil, ça fait du bien. Avec le mauvais temps des dernières semaines, on n’y croyait plus. Ma fille s’éclate, elle est vraiment bien trempée».