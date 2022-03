Enfant enlevé : Les parents d'Ashya retrouvent leur fils malade

Les parents du petit Ashya King ont retrouvé mercredi leur fils, atteint d'un cancer, dans un hôpital à Malaga, après une odyssée qui les avait menés en prison pour l'avoir retiré sans avis médical d'un hôpital britannique.

«Il était si content de nous voir, qu'il ne pouvait plus respirer. Il ne pouvait y croire», a déclaré Brett King, le père du garçonnet, en quittant dans la soirée l'hôpital pour enfants, dans cette cité balnéaire du sud de l'Espagne, où Ashya, âgé de cinq ans et souffrant d'une tumeur au cerveau, a été accueilli. «Il ne va pas aussi bien que quand nous l'avons quitté. Ses parents lui ont tellement manqué qu'il est déprimé», a-t-il encore raconté. Brett King, 51 ans, et son épouse Naghemeh, 45 ans, ont été autorisés à voir leur enfant pour la première fois depuis leur arrestation samedi dernier, mais, la justice britannique leur en ayant enlevé la tutelle, ils ne pourront pas immédiatement le faire sortir de l'hôpital.

Libérés mardi soir d'une prison proche de Madrid, les King avaient donné mercredi matin une brève conférence de presse dans le cabinet de leur avocat à Séville, à 200 km de Malaga, avant de se précipiter au chevet du garçonnet qui, selon eux, est dans un état critique. «Il lui reste peu de mois à vivre», a déclaré le père, en expliquant ses efforts pour lui trouver le meilleur traitement possible. Selon l'hôpital de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, où l'enfant était soigné, ses chances de survie sont cependant estimées de 70 à 80 pour cent. Ses parents espèrent pouvoir l'emmener dans un autre pays, probablement la République Tchèque, pour qu'il puisse bénéficier d'une protonthérapie, plus ciblée et qui détruit moins de cellules autour de la tumeur.

«Je suis venu ici en Espagne afin de vendre ma maison pour payer un traitement approprié pour mon fils», a expliqué Brett King. Le traitement prévu à Southampton, trop agressif, aurait réduit l'enfant «à un état végétatif», a-t-il assuré.

Des parents désespérés

Un centre médical de Prague, le Proton Therapy Center Czech (PTC), a confirmé mercredi avoir examiné le dossier de l'enfant, ajoutant qu'il devrait retourner d'abord en Grande-Bretagne pour y subir «deux cycles de séances de chimiothérapie, ce qui devrait prendre plusieurs semaines». Depuis une semaine, les pérégrinations de la famille tiennent en haleine la Grande-Bretagne où la presse a d'abord décrit les parents, Témoins de Jéhovah, comme des «kidnappeurs», avant qu'une vague de sympathie ne s'empare du pays quand ils se sont eux-mêmes présentés comme des parents désespérés cherchant à sauver leur enfant. Les médecins «en Angleterre me disaient qu'ils n'allaient pas payer pour le traitement mais ils savaient que moi, j'allais le payer une fois que ma maison serait vendue», a raconté Brett King mercredi. «La police l'ignorait et nous a poursuivis, nous a arrêtés et a dit que nous étions des criminels» alors que «nous n'avions que l'intérêt et le bien-être de notre fils» en tête.