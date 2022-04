Etats-Unis: Les parents de Miley Cyrus divorcent

États-Unis : Les parents de Miley Cyrus divorcent

Billy Ray et Tish Cyrus ont décidé de mettre un terme à leur mariage après presque 30 ans d’union.

«C’est après 30 ans, cinq incroyables enfants et une vie de souvenirs que nous avons décidé de prendre des chemins séparés. Sans tristesse, mais avec de l’amour dans nos cœurs.» C’est par ces mots, transmis via leur porte-parole, que les parents de Miley Cyrus, qui avait qualifié son mariage de désastre , ont annoncé leur séparation.

Billy Ray et Tish, qui s’étaient dit «oui» en 1993, ont assuré qu’ils n’avaient pas pris cette décision facilement ou rapidement et qu’ils restaient en bons termes. La demande de divorce a été déposée le 6 avril 2022 par Tish, dans le Tennessee. La mère de la chanteuse a évoqué des différends irréconciliables et déclaré qu’elle ne vivait plus avec Billy depuis deux ans.