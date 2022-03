Au Maroc : Les parents de Rayan pleurent la mort de leur petit

Une vague d’émotion au Maroc et dans le monde entier a accompagné la mort tragique du petit Rayan, coincé pendant cinq jours au fond d’un puits.

Choc et tristesse. Une vague d'émotion au Maroc et dans le monde entier a accompagné la mort tragique du petit Rayan, coincé pendant cinq jours au fond d'un puits dans une région pauvre du nord du royaume, un drame humain amplifié par les réseaux sociaux. «Le silence est terrible ce matin dans le village. Tout le monde priait pour qu'il sorte vivant. Tout le monde a pleuré», a témoigné un proche de la famille.

«Je n'ai pas pu dormir durant ces cinq jours. J'ai un enfant du même âge que Rayan. Je pense à lui à chaque fois que je regarde mon petit», a confié à l'AFP un voisin, Mounir Adbib. Les funérailles de l'enfant sont prévues lundi dans le village d'Ighrane (nord), où s'est dénoué le drame, ont précisé à l'AFP, un cousin de l'enfant et un député de la province de Chefchaouen, Abderrahim Bouazza. Aucune information officielle n'a filtré sur une éventuelle autopsie. La dépouille du garçonnet de 5 ans a été transportée à l'hôpital militaire de Rabat.

Signe de l'intense émotion provoquée par le drame, c'est le cabinet royal qui avait annoncé samedi soir le décès de l'enfant. Le roi Mohammed VI lui-même a appelé les parents de Rayan pour présenter ses condoléances. «Nous remercions Sa Majesté le roi, les autorités et tous ceux qui nous ont aidés. Que Dieu soit loué, qu'il ait pitié des morts», a déclaré le père, Khaled Aourram, à la télévision, le visage défait. À Rabat, la capitale du royaume, les habitants rencontrés sont sous le choc. «C'est une catastrophe, espérons que l'âme (de Rayan) repose en paix. Souhaitons à ses parents et à toute sa famille patience et réconfort», résume un passant.