Au Luxembourg: Les parents inquiets de l'impact des influenceurs sur leurs enfants

C'est un sujet qui revient régulièrement dans nos discussions en famille comme au plus haut sommet de l'État: comment nos enfants, nos adolescents, utilisent-ils les nouvelles technologies? Un nouveau rapport, publié ce mardi par Bee Secure, indique qu'au Luxembourg, quasiment un enfant sur deux (40%) a déjà utilisé internet avant l'âge de 4 ans. Il s'agit d'un premier contact avec un appareil connecté, «par exemple en participant à un chat vidéo au sein de la famille ou en regardant des photos et vidéos sur l'appareil».

Une situation dans laquelle beaucoup de parents se reconnaîtront. L'important étant de gérer le temps passé sur l'écran, c'est d'ailleurs l'une des préoccupations majeures qui ressort de cette étude. Au temps d'écran s'ajoutent évidemment les contenus «potentiellement» non adaptés à l'âge des enfants ainsi que l'influence exercée par les influenceurs. D'autant que 84% des enfants au Luxembourg sont équipés d'un smartphone «au plus tard à 12 ans». Un taux qui a augmenté, ils étaient 79% en 2021.

11 900 élèves du pays, de 8 à 18 ans, ont confié utiliser principalement Snapchat, Whatsapp et Instagram, tout en partageant leurs craintes face au cyberharcèlement et la désinformation. Néanmoins, les parents interrogés ont estimé que trois ados sur quatre (12-16 ans) «ont de bonnes capacités à gérer les risques et les dangers».