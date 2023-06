Au Luxembourg: Les parents peuvent-ils mettre leur enfant à la porte?

Si rien n'oblige les parents à fournir un soutien financier à leur progéniture, la législation les oblige pourtant à leur offrir le gîte et le couvert avant qu'ils ne volent de leurs propres ailes. C'est en tout cas ce que prévoit le code civil, avance la ministre Sam Tanson dans une réponse parlementaire adressée au député Pirate Sven Clement, mardi: «L'article 372-2 oblige les parents à héberger leurs enfants même après la majorité, jusqu'à ce que les enfants adultes puissent subvenir à leurs propres besoins et soient financièrement autonomes», explique-t-elle.

Des solutions pour les jeunes en rupture

Si dans la grande majorité des cas, la bonne relation parents-enfants permet à ces derniers d'entrevoir un avenir serein, certains n'ont pas cette chance. État et services sociaux sont donc appelés à combler le vide pour les jeunes adultes en rupture avec leur famille. Et d'après les chiffres compilés par la ministre Déi Gréng, ils sont de plus en plus nombreux.