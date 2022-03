Mort du petit Corentin : Les parents portent à nouveau plainte contre l'Ordre des médecins

METZ – Les parents du petit Corentin, décédé en 2014 des suites d'une opération de l'appendicite à l'hôpital Claude-Bernard, poursuivent leur marathon judiciaire.

Les parents de Corentin Jeras, décédé en 2014 des suites d'une opération de l'appendicite à l'hôpital Claude-Bernard à Metz, ont déposé plainte contre le conseil de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle (CDOM 54) et l’instance nationale, pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, indiquent nos confrères du Républicain Lorrain. Pierre Jeras, le papa du petit garçon, estime que le conseil national de l’ordre des médecins a protégé le conseil départemental de l’ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et qu'il n'a pas répondu à ses demandes de clarification.

En mai 2020, le premier chirurgien à avoir opéré Corentin et un deuxième praticien qui n'a pas réussi à arrêter l’hémorragie, ont été renvoyés en correctionnelle. Ils risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende pour homicide involontaire. Le chirurgien, qui avait signalé dix sinistres en un an à son assurance , a interjeté appel en espérant un non-lieu mais a été débouté.