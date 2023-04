Consultation: Les Parisiens disent non aux trottinettes en libre-service

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, s’était engagée «à respecter purement et simplement le résultat». Elle-même avait fait campagne pour le vote «contre», en soulignant que l’éviction de ces trottinettes réduirait «les nuisances» sur le bitume et les trottoirs de sa ville.

Après les avoir accueillis en 2018, Paris va donc devenir la première capitale européenne à complètement interdire ces deux-roues en libre-service, à la fin des contrats liant la ville aux trois opérateurs privés Dott, Lime et Tier Mobility. «Le 1er septembre prochain, il n’y aura plus de trottinettes en libre-service à Paris», a confirmé Anne Hidalgo en proclamant les résultats dans la soirée.

La maire a salué une «belle journée pour la démocratie participative, qui vaut beaucoup mieux que la démocratie d’opinion et la démocratie sondagière». «Cent mille votants, c’est quelque chose de très positif et de très encourageant, surtout à un moment où la démocratie ne va pas bien», a-t-elle estimé, prévoyant déjà une nouvelle votation au printemps 2024, qui pourrait rassembler «plusieurs questions» à définir.

Conséquences sociales

Déplorant que le scrutin ne soit organisé que dans une vingtaine de lieux de la capitale, les opérateurs de trottinettes avaient réclamé, en vain, un vote électronique, plus mobilisateur chez les jeunes, leur première clientèle. «La mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes: plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale», ont estimé les trois exploitants privés dans un communiqué commun.