Les parodies du fiston Sarkozy aux Guignols censurées

Alors que Nicolas Sarkozy souhaite obtenir la tête du directeur adjoint de Canal+ en raison des sketchs sur son fils cadet, ces vidéos ont disparu de Youtube et Dailymotion...

En effet, alors qu'une partie de la Toile francophone se tordait de rire en consultant les vidéos des sketchs des Guignols au sujet des ambitions de Jean Sarkozy, ces dernières ont subitement été retirées de Youtube et Dailymotion. Une action qui intervient quelques heures seulement après l'annonce par Le Canard enchaîné de la volonté du président français d'obtenir la tête du n°2 de Canal+ , Rodolphe Belmer.

Pour l'heure, la communauté des internautes semble plus forte ou plus rapide que certains censeurs. On trouve toujours quelques perles sur différents sites, comme le montre les vidéos ci-dessous...