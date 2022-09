Dialogue au Luxembourg: Les partenaires sociaux dans la dernière ligne droite

Trois jours de négociation

«Nous nous trouvons dans une situation où il faut échanger sur l'état des lieux et les risques pour l'économie», selon Jean-Paul Olinger, directeur de l'UEL. À cause des mauvaises nouvelles au niveau international, surtout la hausse des coûts de l'énergie et des taux d'intérêt, il craint une «conjoncture moins favorable pour le budget de l'État et les ménages». Les discussions, d'après lui, doivent «prendre un cadre plus large que l'indexation des salaires», même s'il rappelle que «certains scénarios évoquent jusqu'à six ou sept tranches en trois ans».