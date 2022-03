Tripartite au Luxembourg : Les partenaires sociaux s'expliquent sur l'accord signé sans l'OGBL

LUXEMBOURG – Le Premier ministre Xavier Bettel et des représentants de UEL, de la CGFP et du LCGB organisent, ce jeudi, une conférence de presse conjointe, à partir de 16h10.

Malgré le refus du syndicat OGBL, le gouvernement va mettre en place les dispositifs débattus lors de la tripartite débutée la semaine dernière. L’accord trouvé dans le contexte de la hausse des prix devait être signé ce jeudi à 16h avec le LCGB et le patronat. Il acte le report de douze mois d’une tranche d’indexation des salaires cette année, attendue en août, et d’une autre qui tomberait l’an prochain. En échange, des compensations sont prévues.

Le Premier ministre Xavier Bettel et les représentants de l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) et LCGB tiennent un point presse à ce sujet, à partir de 16h10. Il est possible de le suivre en direct vidéo sur notre site (voir ci-dessus).