Les partis tous ensemble pour convaincre les jeunes

LUXEMBOURG - Dimanche, les jeunes avaient une occasion de rencontrer

les partis politiques.

Sur une même table, des capotes Déi Gréng côtoient du pop-corn DP, des stylos ADR, des autocollants déi Lénk et des tracts LSAP et CSV.

Autour d'une dizaine de tables rondes, portant chacun un thème, de l'éducation à la crise ou l'Europe, quelques jeunes non politisés sont venus. «On veut juste recevoir des infos, parce que c'est bientôt les élections», disent Anne et Alexandra, qui voteront pour la première fois. «On peut se décider pour qui voter ici, c'est une bonne initiative». Daniel, lui, est un jeune enseignant et est venu «échanger, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend».