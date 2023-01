Émeutes à Brasilia : Les partisans de Bolsonaro ont saccagé le patrimoine

Voici une liste des pièces les plus emblématiques endommagées

La statue de granite «La Justice», sculptée en 1961 par le Brésilien Alfredo Ceschiatti, trône devant la Cour suprême, sur la Place des Trois pouvoirs, en face du palais présidentiel. Cette œuvre monumentale de plus de trois mètres de haut représente une femme assise, les yeux bandés, une épée à la main. Dimanche, elle a été taguée, avec l'inscription «Perdeu, mané» (tu as perdu, pauvre con), sur la poitrine.

La «table de travail de Juscelino Kubitschek», ex-président brésilien visionnaire à l'origine de la construction de Brasilia, capitale bâtie ex nihilo au milieu de la savane et inaugurée en 1960, a également été endommagée. Cette table marron foncé, conçue par Oscar Niemeyer et sa fille unique Anna Maria, a été renversée et utilisée comme barricade par les émeutiers pour bloquer l'accès des forces de l'ordre, selon la Présidence.