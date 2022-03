Les partouzes de Cyril ne seraient qu'invention

Visiblement, les fanfaronnades de Cyril à l'intérieur de la maison «Secret Story» ne plaisent guère à ses amis de l'extérieur. L'un des amis du jeune homme dément en bloc ces propos.

L'idylle entre Cyril et Alexandra a poussé les autres candidats à se poser quelques questions sur le jeune homme. En effet, celui-ci déclarait aller «à droite, à gauche», mais précise surtout: «Avec des potes on se fait tourner des meufs après des concerts, tous les soirs, on se les prête, on fait des partouzes à huit».