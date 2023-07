Transport aérien au Luxembourg: Les plaintes augmentent, les passagers «sont plus conscients de leurs droits»

Les plaintes dans le secteur aérien sont en augmentation, passant de 543 en 2018 à 499 sur les six premiers mois de 2023. «Les compagnies ont l’air d’avoir les mêmes taux de problèmes qu’avant le Covid. Notre conclusion est que les passagers sont plus conscients de leurs droits, probablement parce qu’ils ont eu des problèmes et qu’ils sont sensibilisés», analyse Patrick Wildgen, responsable NEB (National enforcement body) au ministère. La majorité des réclamations concernent «deux motifs: annulation et retard».